ÜNLÜ oyuncu Merve Boluğur, İzmir Fashion Week 2024 kapsamında defilelere katıldı. Boluğur, "Gecenin geliri Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yeni Doğan Bakım Ünitesi'ne tıbbi cihaz alımı için kullanılacak. Böylesine anlamlı bir projenin içinde olmak beni çok mutlu ediyor" diyerek organizasyonun önemine vurgu yaptı. Müzik çalışmalarıyla da gündeme gelen Boluğur, sürpriz bir projeyle hayranlarının karşısına çıkacağını duyurarak, "Müzik çok sıcak olduğum bir alandı ama şu an kafamda bambaşka bir proje var" diyerek yeni planları hakkında ipucu verdi.