Kahtalı Mıçe lakaplı sanatçı Mustafa Aslan: Depremde 25’ten fazla fazla yakınım vefat etti

Kahtalı Mıçe lakaplı sanatçı Mustafa Aslan, Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 25 yakınını kaybettiğini açıkladı. "Kahta'da 8 apartman çöktü. Birkaçında enkazda yaralılar var. Cenazeler de çok, köylerde de çok. Rahmetli olanların arasında çok sevdiğimiz arkadaşlarımız, insanlar var" diyen Aslan sözlerine şöyle devam etti: "Allah bir daha böyle bir tufan deprem yaşatmasın. Bu afete çok üzüldüm. Bizim akrabalarımızdan da çok vefat eden var. Kime baksak kaybetmişiz. Benim sülalem Adıyaman merkezdeydi. Teyzelerim, teyzelerimin çocukları, halalarım, hala çocuklarım, halamın torunları... Amcaoğullarım, dayımlar... Eş dost arkadaşlarımı kaybettim. Her evde 5-10 ölü. Yaşadığıma sevinemiyorum. 25'ten fazla vefat rahat vardır. Belki de daha fazladır. Ölenlerin hepsi bizim insanlarımız. Her ilden arayıp davet ediyorlar. Ancak ben gitmek istemiyorum. Adıyamanlı olarak Türkiye'ye geçmiş olsun diyorum. Birbirimizi sevelim ve yardımcı olalım."