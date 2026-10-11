Kainat Güzeli’nin aile mutluluğu büyüdü: İkinci bebeğini kucağına aldı! Minik yavrusunun yüzünü böyle gösterdi...

2012 Kainat Güzeli unvanıyla tanınan dünyaca ünlü model Olivia Culpo ile Amerikan futbolunun başarılı isimlerinden San Francisco 49ers oyuncusu Christian McCaffrey'in yolları ilk olarak 2019 yılında kesişti.
İkilinin uzun yıllara dayanan ve magazin dünyasında yakından takip edilen birlikteliği, 2023 yılında aldıkları nişan kararıyla resmiyet kazandı.
Evliliklerinin üzerinden çok geçmeden mutlu bir haber veren ünlü çift, 13 Temmuz 2025 tarihinde ilk çocukları olan kızları Colette Annalise'i kucaklarına alarak ilk kez anne ve baba olma heyecanını yaşadı.
MAYIS AYINDA MÜJDELİ HABER GELMİŞTİ
İlk bebeklerinin doğumunun ardından aile hayatlarını gözlerden uzak ama mutlu bir şekilde sürdüren çift, Mayıs 2026'da takipçilerine sürpriz bir duyuru yaptı.
Olivia Culpo, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla ikinci kez bebek beklediklerini açıklayarak hayranlarını heyecanlandırdı.
GEÇEN HAFTA DÜNYAYA GELDİ
Merakla beklenen doğum nihayet gerçekleşti. 34 yaşındaki Culpo ve 30 yaşındaki McCaffrey, ikinci çocuklarının doğumunun geçen hafta tamamlandığını duyurdu.
Ünlü model, sosyal medya paylaşımına "Roman Augustus McCaffrey 29/09/2026" notunu düşerek oğullarının tam doğum tarihini ve adını takipçileriyle paylaştı.
DOĞUM ANINI VE BEBEKLERİNİN YÜZÜNÜ PAYLAŞTI
Doğuma eşi Christian McCaffrey'in de katıldığını belirten Culpo, doğum anına ait duygusal kareleri sosyal medya hesabında yayınladı.
Pek çok ünlü ismin aksine bebeğinin yüzünü gizlemekten kaçınan tescilli güzel, henüz bir yaşında olan kızı Colette, yeni doğan oğlu Roman Augustus ve eşiyle birlikte çektirdiği aile fotoğraflarını samimiyetle takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek tebrik yağmuruna tutuldu.