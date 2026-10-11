Kainat Güzeli’nin aile mutluluğu büyüdü: İkinci bebeğini kucağına aldı! Minik yavrusunun yüzünü böyle gösterdi...

Pek çok ünlü ismin aksine bebeğinin yüzünü gizlemekten kaçınan tescilli güzel, henüz bir yaşında olan kızı Colette, yeni doğan oğlu Roman Augustus ve eşiyle birlikte çektirdiği aile fotoğraflarını samimiyetle takipçilerinin beğenisine sundu. Paylaşım, kısa sürede sosyal medyada yoğun ilgi görerek tebrik yağmuruna tutuldu.

Haber Girişi Gözde Nur - Editör