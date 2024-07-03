‘Kalabalık beni terletiyor’

Komedyen Yasemin Sakallıoğlu, 23 Temmuz'da Harbiye Açıkhava'da sergileyeceği gösteri öncesi gazetecilerle buluştu ve yine herkesi güldürdü. "Harbiye'de 4. gösteri olacak. 4-4'lük hissediyorum çünkü dört sezondur kapalı gişe oynuyoruz. 23 Temmuz'daki gösteride de seyirciyi yine büyük sürprizler bekliyor" dedi. Bir soru üzerine Sakallıoğlu, "Depresif değilim ama sosyal anksiyetem vardır. Kalabalığa girdiğimde çok heyecanlanırım ve hemen terlerim. Seyircilerimle birbirimize benziyoruz ama bilmediğin bir ortamda kalabalığa girdiğimde çok ciddi anksiyete yaşıyorum. Birinin düğününe gittiğim zaman da bu duyguları yaşarım. Ancak çok güzel bir seyircim var. Çok samimiler ve beni içlerine kabul ediyorlar" diye cevapladı.