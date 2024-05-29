‘Kalbimiz kan ağlıyor, acı içindeyiz’

Usta sanatçı Hülya Koçyiğit; İstanbul Kadın ve Erkek Terziler ve Sanatkarlar Odası'nın İstanbul Çocukları Vakfı yararına düzenlediği defileye katıldı. Koçyiğit, "Başkan Turan Aydoğdu ile 5 senedir birlikte çalışıyoruz, programımda onların hazırladığı kıyafetleri giyiyorum. Mesleğinin gençler tarafından tercih edilmediğinden ve çırak bulamamaktan yakınıyor. Terziler 'Mesleğimiz artık unutuluyor, yeni terziler yetişmiyor, biz gittikten sonra mesleğimizi kim yapacak' diyorlar. Bu nedenle de böyle bir gece düzenliyorlar" dedi. Koçyiğit, İsrail'in, aralarında kadın ve çocukların bulunduğu Refah'taki çadırlara yönelik saldırılarına da tepki gösterdi: "Kalbimizi kan ağlıyor. Acı içindeyiz. İnsan olarak utanıyorum, acı çekiyoruz, elimizden hiçbir şey gelmiyor. Bu soykırıma dur denilmesi gerekiyor. İki gün önce Birleşmiş Milletler çadırına atılan bomba ile bir gecede uykusunda yanarak can veren evlatlar artık son nokta oldu. Hiçbir insan evladı buna katlanamaz. Gücümüz yettiğince çığlık atıp bağırmalıyız. Bir an evvel ateşkes olsun, barış istiyoruz."