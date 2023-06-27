Kankalar tatilde

Ünlü futbolcular, yoğun geçen sezonun ardından tatilde stres atıyor. Çağlar Söyüncü, Cengiz Ünder, İrfancan Kahveci, Uğurcan Çakır, Dorukhan Toköz, Hakan Çalhanoğlu Antalya'da buluştu. Ünlü yıldızlar tenis maçı yaptı, denize girdi ve bol bol sohbet ettiDizi çekimleri nedeniyle sürekli İstanbul–İzmir arası gidip gelen oyuncu Asya Kasap, bu sezon rol aldığı diziden kendi isteğiyle ayrılıp dinlenmeye çekildi. Kasap soluğu Çeşme'de aldı. Yorgunluk atıp denizin tadını çıkarmak isteyen Kasap yakın arkadaşı Begüm Pehlivan ile birlikte tatile çıktı.