Kanser hastası çocuklara hayat olacak

Kanserle mücadele eden sanatçı Yeliz'in seslendirdiği 'Hayat' adlı şarkı, kanser hastası çocuklar için umut ışığı oluyor. Söz yazarı ve besteci Tamer Gürsoy'un yazdığı şarkının gelirlerinin kanser hastası çocuklar için kullanılmak üzere Türk Kanser Derneği'ne bağışlanacağı belirtildi. Yeliz Eker, "Yaşamayı çok seviyorum. Şarkı söylemek zaten benim hayatım. Kanseri yenmek de aşktan, sevgiden, mutluluktan ibaret. Kendim gibi bu hastalıkla mücadele eden çocuklarımıza ışık olsun, cesaret versin diye Türk Kanser Derneği ile böyle bir proje hazırladık. Şarkı sadece manevi değil, maddi olarak da önemli bir destek sağlayacak. Şarkının bütün gelirleri bu hastalıkla mücadele eden çocuklar için kullanılacak. Milletimizden isteğim, bu mücadeleye destek olmak için şarkıyı dinlemeleri" diye konuştu.