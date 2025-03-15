Kansere yenik düşen ünlü oyuncuya veda

MİDE kanseri tedavisi gördüğü hastanede 51 yaşında hayatını kaybeden oyuncu Şinasi Yurtsever, Levent Hayrettin Paşa Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi. Burada taziyeleri eşi Ferihan Kaya Yurtsever, annesi Güler Yurtsever ve kardeşi Mümtaz Sadi Yurtsever kabul etti. Anne Güler Yurtsever, oğlunun tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü.

ANMA TÖRENİ DÜZENLENDİ

Oyuncu için geçtiğimiz gün Atatürk Kültür Merkezi'nde bir anma töreni de düzenlenmişti. Oyuncu arkadaşları "Erken kaybettik" diyerek Yurtsever için gözyaşı döktü. Törende, eşi Ferihan Yurtsever, annesi Güler Yurtsever taziyeleri kabul etti.

Törende sevenleri gözyaşlarına boğuldu. Şinasi Yurtsever'in oyuncu arkadaşları sahneye çıkarak oyuncu ile ilgili anılarını paylaştı. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürü Birol Güven , "Şinasi bana geldiğinde o zaman senaryo yazmıştı. Yönetmen olmak istediğini söylemişti. Sonra da başarılı bir oyuncu oldu. Çok erken kaybettik. O bir yetenekti. Üzüntümüz büyük." dedi.

