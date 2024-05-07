‘Kanserle iyi mücadele ediyorum’

BİRsenedir pankreas tedavisi gören Tanyeli, eşi İlker Sünnili ile Nişantaşı'nda görüntülendi. Geçtiğimiz yıl Küba'ya giderek hastalığına çare arayan, aylardır ise tedavisine Türkiye'de devam edilen ünlü oryantal, hastalığı yüzünden 47 kiloya kadar düştüğünü söyledi. Tanyeli, "Hayatımda ilk kez bu kadar fazla kilo verdim. Benim diyen manken bile bu kadar zayıf değil" dedi. Günler sonra ilk kez evden çıktığını belirten Tanyeli, şunları söyledi: "Hastalığımla iyi mücadele ediyorum aslında. 10 gün sonra ilk defa bugün evden dışarı çıkabildim. Hava almak istedim. İyiyim ama dışarı biraz kalabalık. Ödül törenine gideceğim akşam, alışveriş yaptım. Aslında kalabalıkta durmamaya gayret gösteriyorum. Çok büyük bir salgın var. Tedavi sürecinde olduğum için enfeksiyona açığım. Geçenlerde grip oldum. Kanserden değil gripten gidiyorum sandım. Şu andaki grip salgını koronavirüsten beter. İnsanı yerle bir ediyor. Hepimiz dikkat edelim."