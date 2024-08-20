Kapağı kapatılmayan rögardan ağaç çıkmış!

Türkiye ve dünyanın en rağbet gören popüler tatil destinasyonu Bodrum'un altyapı sorunları 'pes' dedirtiyor. Takvimler 2024'ü gösterirken susuzluk, çöpler, patlayan borularla adından söz ettiren tatil beldesinde son olarak insanların hayatını tehlikeye sokan açık rögar kapakları dikkat çekiyor. Hatta Yalıkavak'ta uzun süredir kapatılmamış bir rögar kapağının içinden ağaç çıkmaya başlamış. Bu durum CHP'li Bodrum belediyesinin ilçenin altyapı sorunlarıyla hiç ilgilenmediğini bir kez daha göstermiş oldu.