Kaptan Eda Erdem’in 12 yıllık eşi bakın kim çıktı! Meğer adını bile formasında taşıyor

Belçika'nın Brüksel kentinin Paleis 12 Spor Salonu'nda oynanan 2023 CEV Kadınlar Voleybol Avrupa Şampiyonası finalinde A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Sırbistan'ı 25-27, 25-21, 22-25, 25-22 ve 15-13'lük setlerle 3-2 mağlup ederek tarih yazdı.
Tarihinde ilk kez şampiyonluğa ulaşan Filenin Sultanları, 20 yıldır beklediği başarıyı sonunda kazandı.
36 yaşındaki milli voleybolcu Eda Erdem, kaptanlık ruhuyla kendine hayran bıraktı.
Kaptan Eda Erdem Dündar, spor kariyerinin yanı sıra özel hayatıyla da sosyal medyada merak konusu oldu.
Eda Erdem kimdir?
Eda Erdem, 22 Haziran 1987 tarihinde İstanbul'da doğdu. Voleybola 24 Aralık 2000'de Beşiktaş JK altyapısında başladı. 2004 yılında A takıma yükseldi.
Dört sezon oynadığı ve son iki sezonunda da kaptanlığını yaptığı Beşiktaş'tan 2008 yılında Fenerbahçe'ye transfer oldu. Eda Erdem 2005 yılından bu yana Türkiye A Milli Takım formasını giymektedir ve Türkiye A Milli Takım forması ile 300'den fazla maçta görev almıştır.
2008 yılında geldiği Fenerbahçe Spor Kulübü'nde 11. sezonunda mücadele eden Eda Erdem, Türkiye A Milli Takımı ve Fenerbahçe Spor Kulübü'nde kaptanlık görevini üstlenmektedir.
Eda Erdem, 2011 yılında Erdem Dündar ile hayatını birleştirdi.
Dündar, formasında ise hem kızlık soyadını hem eşinin adını taşıyor.