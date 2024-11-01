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Giriş Tarihi: 2.11.2024

‘Kar Çiçekleri’nin başrolü İpek Bilgin’e emanet

Yakında çekimleri başlayacak olan atv dizisi ‘Kar Çiçekleri’nin başrol oyuncusu belli oldu. Usta oyuncu İpek Bilgin, duygu yüklü bir hikayenin konu edileceği dizide ‘Hicran’ karakterini canlandıracak

‘Kar Çiçekleri’nin başrolü İpek Bilgin’e emanet
Yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği, atv'de izleyici ile buluşacak olan yeni dizi 'Kar Çiçekleri'nin başrol oyuncusu belli oldu. Kardeşlerim ve Bir Gece Masalı'nın yapımcısının imzasını taşıyan projenin hazırlıklarına başlandı. Gül Abus Semerci'nin senaristliğini ve Serkan Birinci'nin yönetmenliğini üstlendiği, izleyicilere duygu yüklü bir hikâye sunmaya hazırlanan dizi için ilk anlaşılan isim usta oyuncu İpek Bilgin oldu. Bilgin, dizide 'Hicran' karakteriyle izleyicilerin kalplerine dokunacak. Yakında İstanbul'da sete çıkacak dizi, hikayesi, güçlü karakter dinamikleri ve etkileyici anlatımıyla dikkat çekecek.
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‘Kar Çiçekleri’nin başrolü İpek Bilgin’e emanet
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