Karadeniz’e özgü kostümlerle çay topladılar

atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonunun ilk kareleri yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizi, Karadeniz sahneleriyle yeni sezona damgasını vuracak.Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği, senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı dizinin kostüm ve aksesuvar aşamasında kalabalık bir ekip uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadı. Bölgenin özel kumaşları kullanılarak Karadeniz yöresinin geleneksel kostümleri tasarlandı.Kumaşlar aylar öncesinden atölyede hazırlandı. Oyuncuların yemenileri ise bölge halkına yaptırıldı. Geçtiğimiz günlerde yöresel kıyafetlerle çay toplayan oyuncular sette keyifli anlar yaşadılar.