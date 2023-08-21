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Giriş Tarihi: 22.8.2023

Karadeniz’e özgü kostümlerle çay topladılar

Atv dizisi ‘Ben Bu Cihana Sığmazam’, Karadeniz sahneleriyle yeni sezona damga vuracak. İkinci sezon çekimleri için yöreye özel kostümler tasarlandı. Oyuncular önceki gün sette kostümlerini giyip çay topladı

Karadeniz’e özgü kostümlerle çay topladılar
atv'nin reyting rekortmeni dizisi 'Ben Bu Cihana Sığmazam'ın ikinci sezonunun ilk kareleri yayınlandı. Başrollerinde Oktay Kaynarca ve Ebru Özkan Saban'ın yer aldığı dizi, Karadeniz sahneleriyle yeni sezona damgasını vuracak.



Mustafa Şevki Doğan'ın yönettiği, senaryosunu Zülküf Yücel ve Zehra Yücel'in kaleme aldığı dizinin kostüm ve aksesuvar aşamasında kalabalık bir ekip uzun ve titiz bir hazırlık süreci yaşadı. Bölgenin özel kumaşları kullanılarak Karadeniz yöresinin geleneksel kostümleri tasarlandı.



Kumaşlar aylar öncesinden atölyede hazırlandı. Oyuncuların yemenileri ise bölge halkına yaptırıldı. Geçtiğimiz günlerde yöresel kıyafetlerle çay toplayan oyuncular sette keyifli anlar yaşadılar.

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Karadeniz’e özgü kostümlerle çay topladılar
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