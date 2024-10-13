Karadut’a iki yeni karakter

Pazartesi akşamları yayınlanan atv dizisi 'Karadut'un kadrosuna Nergis Kumbasar ve Mert Doğan dahil oluyor. Kumbasar; dizide ailenin neşe kaynağı halası 'Yüksel', Doğan; ise yüksek özgüvenli ve karizmatik biri olan 'Baran' karakteriyle yeni bölümde izleyici karşısına çıkacak.Yüksel Hala, abisi Çetin'e göre rahat, özgürlüğüne düşkün ve başına buyruk biridir. Herkesin yüzünü güldüren Yüksel'in tatlı görüntüsünün altında küçük kurnazlıklar da yatmaktadır. Erdem kardeşlerin 'Mikser' olarak adlandırdığı Yüksel Hala, evin dengelerini değiştirecek davetsiz bir misafir olarak hayatlarına geri dönecektir.Baran ise zenginliği ve sosyal statüsü ile öne çıkmayı seven biridir. Çevresindekilere karşı baskın tavırlar sergileyen Baran, aynı zamanda ilgiyi de üzerine çekmekte hiç zorluk çekmez. Tıpkı Begüm'ün ilgisini hızla çekeceği gibi...