Karadut’tan çarpıcı afiş

Atv'de yakında izleyiciyle buluşacak olan 'Karadut' dizisi iddialı oyuncularıyla adından söz ettirecek. Yeni diziden iki farklı afiş yayınlandı. Şükrü Özyıldız, İrem Helvacıoğlu, Aslı İnandık, Burak Dakak, Nursel Köse, Selin Türkmen, Ebrar Karabakan ve Engin Şenkan'ın yer aldığı afiş iddiasıyla göz kamaştırırken ekranın yeni çifti 'Tayfun' ve 'Zuhal' için özel hazırlanan bir diğer çalışma da izleyicilerin beğenisine sunuldu.Çocukların Aşk ve aile bağlarını, göze alınan bedeller ile anlatacak olan 'Karadut', izleyiciyi ekran başına kilitleyecek. Her karakteri farklı bir sınava sokacak olan 'Karadut', iyi olabilmenin zorluğunu gözler önüne serecek.