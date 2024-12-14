Karantina 10 Ocak’ta vizyonda

Karantina filminin beklenen fragmanı sinema izleyicisi ile buluştu. Geçtiğimiz hafta da afişi yayınlanan filmin tüm hesapları yorum yağmuruna tutuldu. Büyük bir beğeni ile karşılanan filmin afişi ve fragmanı 'Beklediğimize değdi', 'Fragmanı böyleyse film kim bilir nasıldır', '10 Ocak'ı iple çekiyorum' gibi yüzlerce yorum aldı. Beyza Alkoç'un en çok satanlar listesinin en başında yer alan 'Karantina' kitabının, aynı isimle sinema uyarlamasında Meltem Akçöl, Demirhan Demircioğlu, Onur Bay ve Taha Baran Özbek'ten oluşan 'Mahşerin dört atlısı' ile duayen İlker Aksum ve Deniz Uğur rol alıyorlar.