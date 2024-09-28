Karayolu ile de gideriz

Uçakta kedisi yüzünden kabin memurlarına saldırıp karakolluk olan Dilan Çıtak'a eşinden destek geldi. Levent Dörter eşi Çıtak'ın babası İbrahim Tatlıses'le yaşadığı ailevi problemler nedeniyle gergin olduğuna atıfta bulunup "Herkesin ailevi bir problemleri olabilir. Bunun etkisi olduğunu düşünüyorum" dedi. Dörter "Tabii kara listeye girebilir, sonra çıkar. Başka havayolu şirketleri de var. Karayoluyla da gittiğimiz yerler oluyor" dedi. Dilan Çıtak ise "Önemli olan kediydi. Hayvan sever bir insanım" diye konuştu.