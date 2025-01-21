‘Kardelenler’ bizden bir aile hikayesi

Yakında atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği Kardelenler'in başrol oyuncusu Ayda Aksel, yeni dizisi ve oynadığı 'Hicran' karakterinin sürprizlerini paylaştı. Ayda Aksel, yaptığı açıklamada dizinin dünyasını şöyle anlattı: "Aslında sıklıkla karşılaştığımız, sorunlarına tanık olduğumuz, belki de içinde yaşadığımız tipik bir aileyi izleyeceğiz. Aaa bu bizim de başımıza gelmişti diyebileceğimiz durumlarla iç içe bir aile. Zorluklarını nasıl aşacaklarını merakla bekleyeceğimiz bir ailenin yaşadıklarına tanık olacağız." Aksel karakteri ile kurduğu bağı ve set ortamı ile ilgili de şunları paylaştı: "Benim de bir anne olmam sanırım karakterle en yakın özelliğimiz.

Çoğu zaman benim başıma gelseydi ne yapardım diye düşünüyorum. Çok profesyonel ve yetenekli bir ekibin içindeyim. İnce elenip sık dokunan bir süreçle tamamlanan oyuncu kadrosu beklentimin de ötesinde. Yapımından yönetimine, kostümünden makyajına, saçına, setine kadar profesyonel bir ekip içinde olmak çok güven verici. Çok mutluyum."

'HARİKA GENÇ YETENEKLERLE TANIŞACAKSINIZ'

DİZİNİN en farklı yönünü ise "Dizide kendini çoktan kanıtlamış, sıklıkla izlediğiniz oyuncuların dışında genç yeteneklerle de tanışacaksınız ve hepsinin nasıl paslaşıp harika oyunlar çıkardıklarına tanık olacaksınız. Harika bir reji var" diyerek özetledi.