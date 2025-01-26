‘Kardelenler’de çok renkli karakterler var’

2 Şubat'ta atv'de yayınlanacak olan, yapımcılığını Nazlı Heptürk'ün üstlendiği 'Kardelenler'in oyuncusu Ahu Yağtu, yeni dizisi ve rolüne dair özel açıklamalarda bulundu...Aile içinde yaşanan her türlü ilişki biçimi ve iletişimi konu alan, birbirinden renkli karakterleriyle ön plana çıkan bir proje bu. Zaman zaman çatışmalı, ters köşeli ama çoğu zaman samimi bir dünyayı ekrana getirecek.Dizide Menekşe'yi oynuyorum. İyi ya da kötü diyebileceğim bir karakter değil 'Menekşe'. Değişik yönleri olan gizemini koruyan, eğlenceli bir o kadar da her şeyi bekleyebileceğiniz bir karakter.Menekşe ile benzer yönlerim hem var, hem hiç yok. O bağı yeni bölümler geldikçe daha güçlü kurabiliyorsunuz. Şimdilik ana hatalarıyla tanıyacağız Menekşe'yi. İleride sürprizlere açık olun! Okuma provalarında çok sıcak bir tanışıklık yaşadık. Bazılarımız daha önceden birbirini tanıyordu. Bu tabii ki ciddi bir konfor alanı yaratıyor. Karakterim şahsına münhasır bir karakter, kimseden esinlenmedim. Hepimiz heyecanla yayın gününü bekliyoruz.