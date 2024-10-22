‘Kardeşim doktor ihmali yüzünden engelli kaldı’

Şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu, sosyal medyada kardeşi Cansu'nun sağlık durumu hakkında önemli bir açıklama yaptı. Kardeşinin bir doktor ihmali sonucu engelli kaldığını belirten şarkıcı, "Ölene dek kardeşimin hakkını arayacağım" dedi.Kalaycıoğlu 2013 yılında yaşadıklarını şöyle anlattı: "Cansu'yla yazlıktaydık, o zamanlar hiçbir engeli yoktu. Yaz ortalarına doğru biraz kilo kaybetmeye başladı fakat bir yandan sürekli canı tatlı istiyordu.Cansu'yu hastaneye götürdüm tek başıma taşıyarak. Akçay'daki 2 hastane de ilgilenmedi, İstanbul'a getirdik, Ataşehir'de bir hastaneye gittik. Doktor o gece tatile çıkacağı için kardeşime acil bir tedavi yapmaya çalıştı. Cansu iki güne yakın uyanamadı fenalaştı. Meğerse günlerdir 500 şekerle komadaymış. Kalbi 70 dakika boyunca durmuştu. Beynin yüzde 70'den fazlası hasarlıydı."