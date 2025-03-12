Kardeşinin sözleri ihbar sayıldı... Özcan’a vergi incelemesi

Özcan Deniz, ailesiyle sancılı bir dönem yaşıyor! Özellikle eskiden birlikte çalıştığı kardeşi Ercan Deniz'in açıklamaları, ünlü sanatçının canını daha da sıkacak gibi görünüyor. Deniz, Sarıyer'deki villasına kaçak eklemeler yaptığı iddiaları nedeniyle savcılığa ifade vermişti.

2 MİLYON 250 BİN KAZANIYOR

Deniz bu kez de maliye kıskacında.

Ercan Deniz "Özcan oynadığı diziden her ay 2 milyon 250 bin lira kazanıyor" diyerek kardeşinin gelirini, hatta aylık kredi kartı harcamalarını bile ifşa etmişti. Özcan Deniz hakkında Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı inceleme başlattı.