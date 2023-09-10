Kardeşlerim yeni sezonda da izleyiciyi ekrana kilitledi!

95. Bölümde neler yaşandı?
ÖMER, ABİSİNİN ÖLÜMÜ ARDINDAKİ GERÇEĞİ ÖĞRENİP HERKESTEN TEK TEK HESAP SORARKEN; DORUK'UN ANİ ÖLÜMÜ HERKESİ YASA BOĞDU!
Ömer ve Asiye abilerinin ölümüyle ilgili büyük sırrı öğrendi. Eren kardeşler öğrendikleri bu gerçekle yıkıldı. Doruk ise babasıyla yüzleşirken geçirdiği büyük kazada hayatını kaybetti. Ani ölümü herkesi gözyaşlarına boğdu.
Tüm bunlara neden olan Akif ise oğlunun mezarı başında intihara karar verdi. Tetiği çekmeden önce Asiye'nin Doruk'u ziyarete gelişi ikiliyi karşı karşıya getirdi…
Patlayan tabanca ve Asiye'nin tepkisi ile Akif'in de ölüp ölmediği konusunda büyük merak yarattı. Herkesin büyük acılar çekmesine neden olan Akif, kendi hayatına da son mu verdi? Herkesin merak ettiği bu soru ve daha fazlası Kardeşlerim'in 16 Eylül Cumartesi akşamı atv'de yayınlanacak yeni bölümünde.