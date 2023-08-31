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Giriş Tarihi: 31.8.2023 10:12 Son Güncelleme: 31.8.2023 10:38

Kardeşlerim’den çok konuşulan tanıtım

Yapımcılığını NGM’nin üstlendiği atv’nin sevilen dizisi Kardeşlerim’in 4. Sezonuna ait ipuçlarının yer aldığı ikinci tanıtım geçtiğimiz akşam ekranlara geldi.

Kardeşlerim’den çok konuşulan tanıtım

DİZİNİN HEYECAN DOLU YENİ SEZONA AİT İKİNCİ TANITIMI DA YAYINLANIR YAYINLANMAZ TRENDLERE GİRDİ!
Sete çıktığı andan itibaren nefeslerin tutulduğu dizinin 2. tanıtımı da yayınlanır yayınlanmaz en çok izlenen videolar listesine girdi.

Sosyal medyada merak uyandıran tanıtım için yüzlerce yorum geldi.

Kardeşlerim 4. Sezon 2. Tanıtımı yayınlandı | Video

ÖMER GERÇEKLERİ ÖĞRENİYOR!
Ömer'in, abisinin ölümündeki sırrı öğrendikten sonra yaşanacaklar ve bu feci kazanın Asiye ve Doruk'un ilişkisini nasıl etkileyeceği şimdiden büyük merak konusu oldu. Kardeşlerim yeni sezon da her Cumartesi akşamı atv'de.

Kardeşlerim 4. Sezonuyla yakında atv'de! | Video

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Kardeşlerim’den çok konuşulan tanıtım
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