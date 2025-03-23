Kasırga mağdurları Brad Pitt’e dava açtı

Brad Pitt 2005'teki Katrina Kasırgası'nın ardından evsiz kalanlar için 109 ev inşa ettirmişti. Kurucusu olduğu Make It Right vakfı aracılığıyla yardıma muhtaç olanlara destek olan Pitt'in vakfının yaptırdığı evler, konut sakinlerine sorunlar yaşattı. Evlerin çoğunda küf, böcek ve tahtaların çürümesi gibi sorunlar meydana geldi.Pitt, 150 sürdürülebilir ev inşa etmek için 12 milyon dolar harcadı ancak 20 yıl sonra, ev sahipleri Pitt'e ve kar amacı gütmeyen kuruluşuna 20,5 milyon dolarlık toplu dava açtı. Aktörün kurucusu olduğu vakfın, evlerle ilgili tüm dokümanları teslim etmesi talep edildi.