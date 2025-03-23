Kasten futbolcu sakatlamak haramdır

DÜRÜST OYNA HİLE YAPMA

PROF. Dr. Nihat Hatipoğlu'nun programı ilginç anlara sahne oldu. 8 yaşındaki Gökalp "Online oyunlarda hile yapanları dövüyorum, günahı var mıdır?" diye sordu. Hatipoğlu, Gökalp'e "Nasıl hileler yapıyorlar?" diye sordu. Gökalp ise "Beni ittiriyorlar, yere düşürüyorlar" dedi. Hatipoğlu bunun üzerine "Futbolda bilirsin ki faul yapmak, vurmak, düşürmek yok. Sen her zaman dürüst oyna hile yapma" diye tavsiyede bulundu.

'HOCA ÖYLE DEDİ' DERSİN

HATİPOĞLU sözlerine şöyle devam etti: "Yanlış yapan yanlış bulur diyeceğim ama hepinizin yaşı çok küçük, büyüdükçe doğruları anlayacaksınız, daha dürüst davranacaksınız. Sen arkadaşlarına 'Ben hocaya sordum, faul yapmak haramdır' dedi dersin. Dürüst oynamalıyız de! Futbol maçında, bir futbolcu diğerine onun sakatlanacağını bile bile faul yapıyorsa bu dinen haramdır. Bu artık spor olmaktan çıkar!"