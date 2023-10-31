Katil bulundu reyting uçtu

ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert programında, Konya'nın Akşehir ilçesinde yaklaşık 4 aydır kayıp olarak aranan 3 çocuk annesi Bedriye Kılıç'ın, eşi Tayfur Kılıç tarafından boğularak öldürüldüğü ortaya çıktı. Türkiye'nin ekran başına kilitlendiği program, Tüm Kişiler kategorisinde yüzde 5,47 izlenme oranı ve 35,27 izlenme payı alarak gün birincisi oldu.MHP Lideri Devlet Bahçeli, Müge Anlı'nın projelerinden övgüyle bahsetti. Bahçeli, Anlı'nın başlattığı projelerle ilgili sosyal medya hesabından şu paylaşımı yaptı:"ATV'de dikkat çeken programlara imza atan Sayın Müge Anlı; aynı zamanda sosyal yaraların sarılmasına, haksızlığa uğrayanların sesi olmaya takdir edilecek ölçülerde devam etmekte, destek vermektedir. Sayın Anlı'nın başlatmış olduğu 'Aşevleri Projesi'nin yanı sıra Roman kardeşlerimizi kapsayan 'Sanat Okulu Projesi' bizim nazarımızda değerli bir girişimdir."