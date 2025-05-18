Katil İsrail’e nefret seli

İsviçre'dedüzenlenen 2025 Eurovision Şarkı Yarışması'na katil İsrail'e yönelik protestolar damga vurdu. Sahneye 4'üncü sırada çıkan İsrail temsilcisi Yuval Raphael, şarkısını seslendirdiği sırada seyircilerden yuhalama sesleri yükseldi. Avrupa Yayın Birliği (EBU) canlı yayında yuhalama seslerini bastırmak için yayına alkış sesi verdi. Sokaklarda Filistin bayrakları dalgalanırken sosyal medyada ise İsrail'e tepki yağdı.İspanya devlet televizyonu RTVE, Eurovision Yarışması öncesinde, "Filistin için barış ve adalet" yazılı bir mesaj yayımladı. Üstelik kanal, ceza vermekle tehdit eden Avrupa Yayın Birliğini (EBU) eleştirdi.