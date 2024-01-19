Kayahan’ın hayatı film oluyor

Beste Açar, Nişantaşı'nda görüntülendi. 2015'te hayatını kaybeden babası Kayahan'ın hayatının film olacağını açıklayan Açar, şunları söyledi: "Filmin hikayesi çıktı. Yapımcılarla görüşüyoruz. Büyük ihtimalle mayıs ayında çekimlere başlayacağız. 1969 ile 1990 yılları arasındaki babamı anlatacağız. Nasıl Kayahan olduğunu, hangi yollardan geçtiğini kimse bilmiyor."Oyuncu için henüz kimseyle görüşmediklerini belirten Açar, "Yiğit Kirazcı olabilir diye düşündük. Çenesindeki gamzesi, saçlarının kıvırcık ve zayıf olmasıyla babama benziyor. Bir de Taner Ölmez olabilir" diye konuştu. Kayahan'ın eski eşi İpek Açar Kömürcü'nün de projeden haberi olduğunu belirten Açar, "Teliflerle ilgili zaten ortağız. Bu gurur duyulacak bir proje... Avukatımız aracıyla bilgiler gitti kendisine ve mutlu olduğunu belirtmiş" dedi.