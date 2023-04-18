Kayahan’ın kızı Beste Açar babaevini satılığa çıkardı

Kayahan'ın kızı Beste Açar, 'Canım Seni Çekiyor' isimli sözü ve müziği kendisine ait olan şarkısıyla müzik dünyasına giriş yaptı. Balıkesir Gömeç'te bulunan rahmetli Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' adını verdiği evini, geçen ay satılığa çıkardığını açıklayan Açar, köşkün bir köşesinin, babasının hatıralarının yaşayacağı müze olarak kalmasını istediğini söyledi.Küçük yaşlarda babasına vokalistlik yaptığını söyleyen Beste Açar, "Babam bir şekilde benim müzikle ilgilenmemi istiyordu ama benim bir tarafım istemiyordu. Sanki ben bunu yaparsam kendim olmaktan vazgeçecekmişim gibi bir algım vardı" dedi.Klipteki sade ve doğal giyim tarzı hakkında da konuşan Açar, "Normal hayatımda da bu şekilde giyiniyorum. Klipte de tek giyinen kadın olabilirim. Kendim olmaya devam edeceğim. Dünyaya baktığımızda sahne çok başka bir yer ve orada normal hayattaki gibi olmak zorunda değiliz. Türkiye'de bunun ucuzlatıldığını ve biraz daha mahremiyetin olması gerektiğini düşünüyorum. Geleneklerimiz, göreneklerimiz var. Ben diğer yolu tercih etmiyorum" diye konuştu.Canım Seni Çekiyor' şarkısının sözlerine değinen Beste Açar, "Herkes çok beğendi, çok sevdi. Melodiler, sözler babanızı anımsatıyor yorumları aldım. Malum son zamanlarda çıkan şarkıların birçoğunun sözleri benim için bir anlam ifade etmiyor. Sadece dinlemiş olmak için dinliyoruz. Ben sözlerin daha duygulara ifade etmesini önemsiyorum.Bunun da insanlara böyle yansıdığını görmek çok güzel" dedi. Şarkı çalışmalarının devamının geleceğini söyleyen Açar, "Devamı gelecek. Ben hiçbir şeyi birilerine ispat etmek için yapmadım, keyifle yaptım. İddiam yok ama iddiam kendimle. Bu tarafımı da görecekleri için şükürler olsun" dedi.