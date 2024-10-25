‘Kaybettiğimiz değerleri anlatıyoruz’

Ahmet Kürşat Öçalan, Merve Sevi, Levent Özdilek, Ceyhun Fersoy'un oynadığı 'Baba Beni Güldürsene' filmi basına tanıtıldı. 'Murat'ın, 'yılın en komik babası' olabilme çabasının anlatıldığı filmle ilgili Merve Sevi, "Baba Beni Güldürsene, kaybettiğimiz değerlerimizi bize çocuklar üzerinden anlatan kıymetli bir yapım" diye konuştu. Güzel bir aile filmi olduğunu dile getiren Ahmet Kürşat Öçalan ise "Ben filmde hem eşiyle hem de kızıyla arasını düzeltmeye çalışan bir babayı canlandırıyorum. Karakterin amacı, daha eğlenceli bir baba olmaya çalışmak. Ekip olarak eğlenerek çalıştık ve güzel bir ürün ortaya koyduk. Herkesi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. Filmde bir dedeyi canlandıran Levent Özdilek ise şöyle konuştu: "Ailelerin çocuklarını da yanlarına alarak izlemesi gereken bir işe imza attık."