Kendini ülkenin en popüler yaşam koçu olarak bulan Cafer'in komik hikayesini anlatan 'Yaşam Koçu'nun başrol oyuncusu Doğu Demirkol, filmle ilgili konuştu. Filmin başrolü ve aynı zamanda da senaristi olan Demirkol, "Yaşam Koçu'nu yazarken de oynarken de Kemal Sunal ve Şener Şen'i örnek aldım. Filmde, onların filmlerindeki gibi karakterin safça yönlerine yer verilen bir komedi anlayışını ön plana çıkardım" dedi. 'Yaşam Koçu'nda Doğu Demirkol'a Yağmur Tanrısevsin, Bülent Çolak, Hakan Meriçliler, Nazlı Tosunoğlu ve Ebrar Demirbilek eşlik ediyor.