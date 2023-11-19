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Giriş Tarihi: 20.11.2023

Kemençe ile ‘Game of Thrones’ çaldı

Kemençe ile ‘Game of Thrones’ çaldı
Şarkıcı Ekin Uzunlar, Kıbrıs'ta sahne aldı. Kemençesi ile 'Game of Thrones' dizisinin müziği ile Freddy Mercury'nin şarkılarını çalan şarkıcı, alkış yağmuruna tutuldu. 1500 kişinin takip ettiği konser sonrası Uzunlar'a muhabirler "Kemençe ile bu tarz yabancı müzikleri çalmanız tepkilere yol açıyor mu?" diye sordu. Ünlü şarkıcı, "Evet bazı kesimlerden tepki geliyor ama çok iyi yorumlar da geliyor. İnsanların algısını kırmaya başladık" diye yanıt verdi. Uzunlar aşk hayatı hakkındaki sorular karşısında 3 yıldır birlikte olduğu Zeynep Alikoç'tan ayrıldığını söyledi.
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Kemençe ile ‘Game of Thrones’ çaldı
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