Kenan İmirzalıoğlu o iddia hakkında konuştu: Ciddiye almadınız değil mi, biz hiç umursamadık bile

Sinem Kobal ve Kenan İmirzalıoğlu, önceki gece Nişantaşı'nda bir otelden çıkarken görüntülendiler. Gazetecileri karşısında gören çift, soruları yanıtladı. Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada bir kullanıcının Kobal'ın daha önce canlandırdığı bir karaktere gönderme yaparak ortaya attığı 'Selena aldatıldı' iddiaları sonrası oklar çifte çevrilmişti. Bu konu hakkındaki sorulara gülerek cevap veren Kenan İmirzalıoğlu, şöyle konuştu: "Siz bunu ciddiye almadınız değil mi? Biz umursamadık bile. O yüzden insanların hafızasını kirletmeye gerek yok. Bir deli kuyuya taş atıyor, biz o kuyuya inmeyiz ama arkadaşlar. O haber nereden çıktı bilen var mı? Bilmediğimiz bir insanın bir iddiasını nasıl dikkate alırız ki? Biz bununla nasıl baş edeceğiz? İşin aslını siz biliyorsunuz." Öte yandan İmirzalıoğlu, arkadaşı Kıvanç Tatlıtuğ'u "Oyunculuğu harika, mükemmel bir oyuncu" diyerek övdü.Kenan İmirzalıoğlu hakkında ortaya atılan ihanet iddiasıyla ilgili dün sosyal medyada ilginç bir tespit yapıldı. İmirzalıoğlu'nun İsrail'e ilk tepki gösteren isimlerden biri olduğu hatırlatılarak şu konuşmasına dikkat çekildi: "Sivillerin ölmesi hepimizin içini acıtıyor. Gazze'deki sivilleri, bütün dünya bir gözünü kapatarak, bir kulağını tıkayarak izliyor. Gerçekten haklının yanında olmuyorlar. İnşallah kendini büyük gören ülkeler, insani, vicdani bir şekilde buna bir son verir. Oradaki insanlar için dua ediyoruz!" İşte bu sözler nedeniyle kimliği belirsiz kişiler tarafından İmirzalıoğlu'nun ihanet yalanıyla yıpratılmaya çalışıldığı iddia edildi.