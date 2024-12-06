‘Kenan’la evleri ve işleri ayırdık’

Geçen yıl Amerika'ya taşınan oyuncu Eylül Öztürk, eşi Kenan Öztürk'ten boşanmaya karar verdi. "Kenan ile evleri ve işleri ayırma kararı aldım. Boşanma işlemini şu an bulunduğum durumdan ötürü yapamıyorum ama zamanı gelince resmiyette de halledeceğim, bu şekilde daha iyi olacağını düşünüyorum" diyen Öztürk, şöyle devam etti: "İki ayağım bir pabuca girdi. Amerika'da her şey üst üste geldi. Yeni ev alacağım zaten, yeni bir düzen kurup kendime fırsat tanımak istiyorum. Babaları ile çocuklar düzenli olarak görüşecek. Yanımda görürseniz şaşırmayın ama durum bundan ibaret. Herkesin hakkında hayırlısı olsun. Konu temcit pilavı gibi uzamasın. Hiç öyle süslü cümleler de kuramayacağım."