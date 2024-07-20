‘Kendimle huzurlu ve mutluyum’

Hadise, önceki akşam Harbiye Açıkhava'da ikinci kez sahneye çıktı. Sahne performansını izlemeye gelenler arasında annesi, ablası ve şimdilerde aynı film projesinde birlikte yer aldığı yakın dostu Seda Bakan da vardı. Sevilen şarkıları ile dinleyicilerine Harbiye'de unutulmaz bir gece yaşatan Hadise, ilk yarıda giydiği elbisesi ile göz kamaştırdı. Hadise, şarkılarının arasında, "Yeni bir aşk falan mı var? Senin enerjin çok değişti' diye soruyorlar. Bir kadının gülüşü, enerjisi, saç rengi ya da kilo alıp vermesi neden bir erkeğe bağlanıyor sürekli? Son 8-9 aydır kendim ile çok mutlu olduğumu görüyorum. Kendimle aşırı huzurlu ve mutluyum. Kendimi çok seviyorum" diyerek aşk hayatı ve kendisinden bahsetti.Hadise'yi dinlemeye gelen yakın dostu Seda Bakan, gazeteciler ile sohbet etti. Bakan, şarkıcı ile birlikte yer aldığı projeden, "Bu gün Hadise izleyeceğiz. Hadise o kadar yetenekli ve doğal ki. Herkes şokta ve herkes diyor ki kızım sen ilk defa yapıyorsun. Nasıl bu kadar iyi olabiliyorsun? Ben de ne yaptığımı bilmiyorum diyor ama muhteşem yani, gayet iyi. Bence çok keyif alıyor oyunculuk yaparken şuanda. Her şeyi yürütüyor maşallah. Bir yandan konserler bir yandan set bir yandan ezberleri her şeyi hallediyor. Ben ona hep diyordum mutlaka yapmalısın diye. Kısmet olunca oluyor demek ki" dedi.