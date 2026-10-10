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Giriş Tarihi: 10.10.2026

Kendine yine yağlı kapı buldu

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GÖKHAN GÖKDUMAN GÖKHAN GÖKDUMAN
Kendine yine yağlı kapı buldu
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Ankara'daki evinde kalp krizi geçirerek 2019 yılında hayatını kaybeden Dilber Ay'ın eşi İbrahim Karakaş, "Bir daha evlenmem" diyerek gözyaşı dökmüştü. Ancak Karakaş'ın Müge Zopun ile evlendiği ortaya çıktı. Eleştiri oklarının hedefi olan Karakaş'ın yakınlarına, "Müge bana acımı unutturdu" dediği iddia edildi.


Dilber Ay'ın kızı.

'EVİ SATTIN'
İBRAHİM Karakaş'ın sözleri karşısında bir hayli sinirlenen Dilber Ay'ın kızı, "Sen hiç acı yaşamadın. Annem öldükten sonra klip çekmek için evi, arabayı sattın. Ben sana 'O kadın kim?' diye sorduğumda, 'Herhangi birisi' dedin. Sen 7 sene 4 aydan beri evlisin, tabii yine yağlı kapı buldun" diye konuştu.

Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör
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Kendine yine yağlı kapı buldu
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