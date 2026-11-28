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Oyuncu Demet Özdemir ve Kerem Bürsin bir diş macunu markasının reklam filmi için bir araya geldi. Çekim sonrası soruları yanıtlayan ikiliden Bürsin, "Demet'in ne kadar yetenekli olduğunu ve ne kadar pozitif bir enerjiye sahip olduğunu herkes biliyor" dedi. Özdemir de Bürsin'e övgüler yağdırdı: "Ben de Kerem'i çok başarılı ve yetenekli buluyorum. Markayla yola çıkarken, işbirliğinin ne kadar gerçek ve doğal duracağı üzerine hayaller kuruyorduk. Bence Kerem'le çok doğru bir ikili olduk. Çok iyi anlaştığımız için süreç de çok güzel geçti. Ben çok mutluyum."