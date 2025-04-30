‘Kesişmeler’ sergisi sanatseverlerle buluştu

Nisa Savaş'ın kurucu direktörü olduğu Vision Art Platform'da, 11 sanatçının eserlerini birleştiren 'Kesişmeler' sergisinin açılısı Fırat Arapoğlu küratörlüğünde gerçekleşti. Aida Mahmudova, Berna Dolmacı, Kibele Yarman, Fatih Temiz, Lara Sayılgan, Mert Acar, Payidar Şeyma Alışır, Rene Mayer, Sefa Çakır, Semih Zeki ve Soyhan Baltacı'nın eserlerine yer veren sergi; bireysel deneyimlerden toplumsal hafızaya uzanan güçlü bir anlatı sunuyor. Sergi açılışına Şükrü Özyıldız, Emre Bey, Birand Tunca, Seray Özkan, Esra Erol, Devrim Kabacaoğlu, Gökay Türkmen, Aslıhan Koruyan Sabancı, Banu Çarmıklı gibi sanat ve iş dünyasından önemli isimler katıldı. Sergi, 26 Temmuz'a kadar sanatseverlerle buluşmaya devam edecek.