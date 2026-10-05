‘Keşke Fatma Girik’in kızını oynasaydım’

Eski Türkiye ve Avrupa güzeli Neşe Erberk, Nişantaşı'nda görüntülendi. Bir süredir Amerika'da yaşayan Erberk, "İki haftadır Türkiye'deyim, Batman ve Siverek'te yeni anaokullarımızı açtık. Yılda iki defa ülkeme geliyorum" dedi. Kızı Selin Gurdikyan'ın Miss Turkey'de derece yapması hakkında konuşan Erberk, "Bana, 'Anne senin yaşadığın tecrübeyi yaşamak istiyorum' dedi. Tıp eğitime devam ediyor, oyunculuk veya modellik istemiyor" dedi.

'OYUNCULUK EĞİTİMİM YOKTU'

Artık günümüzde eskisi gibi gösterişli defilelerin olmamasına da değinen Erberk, sözlerine şöyle devam etti: "Defileler kalmadı, tekstil dönemi bizim zamanımızdaki gibi şaşaalı değil. Günde 3-4 defile olurdu o zamanlar, şimdi diziler var. Genç kızlar ve erkekler dizilerde rol alıyor, bu konuda eğitim de alıyorlar. Ben eğitimini almadığım için sinema filmi çekmemiştim. Fatma Girik'in kızı rolü gelmişti, keşke onu reddetmeseydim."