BUyıl 4'üncüsü düzenlenen bir ödül töreni önceki akşam sahiplerini buldu. Geceye katılan Tamer Karadağlı'ya Cannes'da ödül alan Merve Dizdar'ın, Türkiye'yi aşağılayan sözler söylediği konuşması soruldu. Karadağlı, "Merve Dizdar'ı aldığı ödülden dolayı gönülden tebrik ediyorum ama konuşmasını beğenmedim. Tabii bu benim fikrim" dedi. Ev sahibi ile kira artışı yüzünden yaşadığı sorundan dolayı mahkemelik olduğunu da söyleyen oyuncu, "8-10 misli kira artışı yapılması kesinlikle normal değil. Benim bir tane gayrimenkulüm ve bir tane kiracım var, ben kanuni zamlar oranında artış yapıyorum. Keşke herkes benim gibi ev sahibi olsa" diye konuştu.