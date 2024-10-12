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Giriş Tarihi: 13.10.2024

Kıbrıs ikinci vatanım

Kıbrıs ikinci vatanım
Tatıllerini ve yaşamının uzun bir kısmını Kuzey Kıbrıs'ta geçiren ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan Tuğba Özerk, Ada Kıbrıs standını ziyaret etti. Kıbrıs'ın gastronomisinden Molehiya Arençini, Badadez Köftesi, Sini Katmeri, Pilavuna, Turunç Macunu, İçi dolu gibi özel lezzetlerini tanıtan Özerk, "Tarihi, kültürü ve gastronomik zenginliği ile Kıbrıs ikinci vatanım. Sık sık konserler veriyorum. Rauf Denktaş'ın klibimde oynamasının bende gururu bambaşka. Yeni şarkılarımın kliplerini de Kıbrıs'ta çekeceğim" dedi.
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Kıbrıs ikinci vatanım
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