Tatıllerinive yaşamının uzun bir kısmını Kuzey Kıbrıs'ta geçiren ve Kuzey Kıbrıs vatandaşı olan Tuğba Özerk, Ada Kıbrıs standını ziyaret etti. Kıbrıs'ın gastronomisinden Molehiya Arençini, Badadez Köftesi, Sini Katmeri, Pilavuna, Turunç Macunu, İçi dolu gibi özel lezzetlerini tanıtan Özerk, "Tarihi, kültürü ve gastronomik zenginliği ile Kıbrıs ikinci vatanım. Sık sık konserler veriyorum. Rauf Denktaş'ın klibimde oynamasının bende gururu bambaşka. Yeni şarkılarımın kliplerini de Kıbrıs'ta çekeceğim" dedi.