2 Kasım'da yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Almanya
'da yoğun bakıma alınan, gerçek adı Hakan Durmuş olan 53 yaşındaki rapçi Killa Hakan'ın tedavisi devam ediyor. 12 Aralık'ta gerçekleşmesi planlanan konser için daha önce hazırlıkların sürdüğü açıklanmıştı. Ancak sanatçının sağlık durumunun öncelikli olması nedeniyle konserin iptal edilmesine karar verildi. Yapılan açıklamada sanatçının sağlığının iyiye gittiği ancak mevcut koşullarda sahne almasının doğru olmayacağı belirtildi.
Killa Hakan, 2022 yılında da koronavirüse yakalandıktan sonra ciddi sağlık sorunları yaşamıştı. Akciğer ve böbreklerinde meydana gelen rahatsızlıklar nedeniyle uzun süre yoğun bakımda tedavi gören sanatçının durumu, o dönem tüm sevenlerini korkutmuştu. Zorlu bir tedavi sürecinin ardından sağlığına kavuşan rapçi, yeniden müzik çalışmalarına başlamıştı.
Berlin
'de başlayan müzik kariyeriyle Türkçe rapin gelişiminde önemli rol oynayan Killa Hakan'ın yeniden yoğun bakıma alınması, müzik dünyasında büyük üzüntüye neden oldu. Sağlık durumunun iyiye gittiğine ilişkin açıklama sevenlerine umut verirken, konserin iptal edilmesiyle birlikte gözler sanatçının tedavi sürecine çevrildi.