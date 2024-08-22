Kim Milyoner Olmak İster Cuma akşamı atv ekranlarında!
Dünyanın en çok seyredilen ve en çok kazandıran bilgi yarışması “Kim Milyoner Olmak İster?” heyecan dolu yeni bölümüyle izleyicilerinin karşısında olacak.
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atv ekranlarında yayınlandığı ilk günden beri ilgiyle takip edilen ve para ödülü dağıtmaya doymayan yarışma programı, sevilen oyuncu ve sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla, Cuma akşamı saat 20.00'de atv ekranlarında...
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Kim Milyoner Olmak İster Cuma akşamı atv ekranlarında!