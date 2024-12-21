'THE İmam' filminin devamı niteliği taşıyan 'Yeniden Başlamak', 27 Aralık'ta sinemaseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Filmde senaryo gereği Batuhan Ekşi'nin Öykü Çelik'e yapacağı doğum günü sürprizi gizemli pasta canavarı yüzünden başlayamadan bitti. Çekim günü hazırlanan pasta bozulmaması için karavandaki buzdolabına konulunca olanlar oldu. Çekim saati geldiğinde pastanın yarısının yenildiği görüldü. Set içinde yankılanan "Kim yedi bu pastayı?" sorusunun ardından kalan yarımı da ekip hep birlikte yedi. Set bir gün ertelenmek zorunda kaldı.