Kimseyi gözünüzde büyütmeyin

ÜNLÜ oyuncu Nurgül Yeşilçay Londra'da okuyan oğlu Osman Nejat'a kavuşmanın sevinci yarıda kaldı. Oğluyla Athena konserine giden Yeşilçay, takipçilerine dert yandı. Ünlü oyuncu Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz'la tanışmak için kulise gittiklerini ancak beklemedikleri bir tepki ile karşılaştıklarını ifade etti: "Bir genç Gökhan'la tanışmak istiyor çünkü seviyor Athena'yı. Kulise gidiyoruz tebrik için. Gökhan'da bir afra tafra. Gökhan ne kadar tatsızsa Hakan o kadar tatlıydı. Neyse sakın hayallerinizi yıkmayın! Kimseyi de gözünüzde büyütmeyin! Uyarayım dedim!"