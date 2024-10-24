Kırbaçlı kafesli şov rezilliği

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda bir internet sitesi üzerinden cinsel sapkınlık videoların paylaşıldığı görüldü. Ayrıca bir kulüpte gece saatlerinde etkinlik düzenleneceği paylaşımları tespit edildi. İddiaya göre polis ekipleri 2 suç kaydı bulunan Tolga T. ve Laden S. tarafından müstehcen partiler düzenleneceğine dair ilanlar gördü. Partinin biletlerinin 250 liradan internet üzerinden satışa çıkarıldığı gören ekipler harekete geçti. Mis Sokak'taki kulüpte düzenlenecek baskın için 'Gecikmesinde sakınca bulunan hal kapsamında' kararı alarak baskın düzenledi. Yapılan baskında içeride parti olduğu ve hayasızca hareketler sergilendiği, bir kadının demir kafesten çıktığı, köle durumundaki bir kadının ise katılımcılar tarafından kırbaçlandığı görüldü. 32 kişinin gözaltına alındığı baskın sonrası yapılan aramada 12 kırbaç, 5 kelepçe, 19 maske, 8 tasma, 1 beyzbol sopası, 2 göz bandı,1 adet üzerinde partide kullanılan çeşitli görevler bulunan çarkıfelek, 24 adet partide kullanılan çeşitli renklerde ip, 2 ağızlık, kağıt bileklikler ele geçirildi.Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürülen 32 şüpheli ile ilgili yapılan çalışmalarda 23 müşteri serbest bırakıldı. Serbest bırakılanlar arasında yer alan Yunanistan uyruklu 1 erkek, Alman uyruklu 1 erkek 1 kadın, Rus uyruklu 1 erkek 1 kadın, Ürdün uyruklu 1 erkek, Azerbaycan uyruklu 2 kadın olmak üzere toplam 8 yabancı uyruklu kişi sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.Gece kulübü sahibi ve partiyi organize edenlerin de aralarında bulunduğu 9 şüpheli emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Bir kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 8 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.Poliste verdikleri ifadelerinde konservatuvar mezunu olduklarını iddia eden ikilinin, yaptıklarının suç olduğunu bilmediklerini söyledikleri öğrenildi. Polisteki ifadelerinde gerçek seksle bir işlerinin olmadığını anlatan şüpheliler "İnsanlar partiye gelerek fantezilerini gerçekleştiriyorlar. İlişkiye girmiyorlar. Kimi köle oluyor, kimi eline kırbacı alarak patron oluyor. İsteyen kendine kelepçe taktırıyor. Boynuna tasma taktıran bile var. Kimseye zorla bir şey yaptırmadık. İşlediğimiz bir suç yok" dedi. Öte yandan şüphelilerin düzenlendikleri seks partileri ile gündeme gelen Fergio House çetesinin kendilerine birlikte çalışmak için teklifte bulunduğunu, ancak bu teklifi kabul etmediklerini söyledikleri öğrenildi.