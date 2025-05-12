Kırmızı halıda artık ‘yarı çıplak’ giyinmek yasak!

Bu yıl 78'inci yaşını kutlayan Cannes Film Festivali, 24 Mayıs'a kadar başta Hollywood olmak üzere dünyanın dört bir yanından hem usta sinemacıları hem de genç yetenekleri ağırlayacak. Ancak bu yıl festivalin kırmızı halı etkinliğinde bazı değişiklikler var. Özellikle de kırmızı halının gediklileri arasında yer alan top modellerin yanı sıra bazı oyuncuların tercih ettiği 'cüretkar' kıyafetlere yasak geldi! Bu kıyafetler sadece Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında değil diğer alanlarda da yasaklanmış durumda. Daha da ötesinde bu kurula uymayan konukların kırmızı halıya adım atmalarına izin verilmeyecek.

MODA ŞOVUNA DÖNDÜ

Bunun nedeni son yıllarda galaların kırmızı halısında top modeller ve internet fenomenlerinin 'cüretkar' kostümleriyle film yıldızlarını gölgeler içinde bırakması. Bu durum bir sinema festivali olan Cannes'ı, bir tür moda gösterisi alanı haline getirdi. İşte bu durumu önlemek için de festival yönetimi bu kararları almak zorunda kaldı.

UZUN ETEKLİ KIYAFETLER

Erkekler söz konusu olduğunda takım elbiseler, özel yemek kıyafetleri, kadınlar da kırmızı halıda ya da gala gecelerinde uzun etekli gece kıyafetleri, topuklu, topuksuz şık ayakkabılar, kokteyl elbiseleri giyecekler.