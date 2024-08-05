Kitap festivali 4 günde 5 bin kişiyi ağırladı

İzmirUrla'da edebiyat, kültür ve sanat dolu bir haftaya imza atan D&R Urladam Kitap Festivali, 4 günde 5 bin ziyaretçiyi ağırladı. Oyuncuyazar Ercan Kesal ve eşi oyuncu Nazan Kesal'ın sahibi olduğu Urladam'da düzenlenen organizasyonda Ayşe Kulin, İlber Ortaylı, İclal Aydın, Ercan Kesal, Kürşat Başar, Beyhan Budak, Murat Menteş, Alper Canıgüz, Gaye Boralıoğlu ve Selda Güleç de okuyucularıyla bir araya gelip kitaplarını imzaladı. Ercan ve Nazan Kesal çifti ile D&R Türkiye Kurumsal İletişim Direktörü Nalan Demircioğlu, festivalin ikincisini seneye yeniden burada yapacaklarının sözünü verdi.