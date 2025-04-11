‘Kıyafetlere para harcamayın’

Dünyaca ünlü şarkıcı Justin Bieber, 2018 yılında stilisti Ryan Good ile bir giyim markası kurmuştu. 31 yaşındaki şarkıcı, sosyal medya hesabında markası ile tüm bağlarını kopardığını ve artık marka ile çalışmayacağını açıkladı. Şarkıcı "O marka artık beni, ailemi veya hayatımı temsil etmiyor. Eğer benimleyseniz o markanın kıyafetlerine paranızı harcamayın" dedi. Ünlü yıldız, yeni bir giyim markası kurduğunu duyurdu. Öte yandan uzun bir süredir gözlerden uzak bir yaşam sürdüren Bieber'ın son görüntüsü hayranlarını endişelendirmişti. İddialara göre, şarkıcı Hailey Bieber ile evliliğinde bazı sorunlar yaşıyor. Daily Mail'e konuşa kaynaklar, Hailey'nin arkadaşlarının Bieber'ın 'kabul edilemez davranışları' konusunda endişelendiğini ve bazılarının müzisyeni terk etmesi için onu teşvik ettiğini söyledi.



GEÇEN YIL BABA OLDU

JUSTIN Bieber ile model Hailey Baldwin Bieber, 2018 yılında dünyaevine girdi. Geçtiğimiz mayıs ayında ilk bebeklerini beklediğini duyuran ünlü çift, ağustos ayında bebeklerine kavuşmuştu.