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Giriş Tarihi: 17.10.2023 19:58

'Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan torunuyla eğlenceli anları paylaştı!

Usta sanatçı Aliye Uzunatağan, başarılı oyunculuk kariyeri ile uzun yıllardır göz önünde. Usta oyuncu 1967 yılından beri etkin bir biçimde sürdürdüğü oyunculuk kariyeri ile dikkatleri üzerine topluyor. Aliye Uzunatağan, son olarak ise 'Kızılcık Şerbeti' dizisinde 'Sönmez' karakteriyle karşımıza çıkıyor. Ünlü oyuncu bugün sosyal medyada bir paylaşım yaptı. Torunuyla eğlenceli anları paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Aliye Uzunatağan’ın o paylaşımı!

’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan torunuyla eğlenceli anları paylaştı!

Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de dünyaya gelmiş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı ve yönetmendir. Usta oyuncu şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde 'Sönmez' karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI!

'Çocuklar Duymasın'da oynayan Ayşecan Tatari'nin de annesi olan Uzuntağan, bugün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.

İŞTE O PAYLAŞIM!

Torunuyla eğlenceli anları paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Aliye Uzunatağan'ın o paylaşımı!

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'Kızılcık Şerbeti'nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan torunuyla eğlenceli anları paylaştı!
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