’Kızılcık Şerbeti’nin Sönmez’i Aliye Uzunatağan torunuyla eğlenceli anları paylaştı!

Aliye Uzunatağan, 24 Aralık 1951'de Çanakkale'de dünyaya gelmiş Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu; seslendirme sanatçısı ve yönetmendir. Usta oyuncu şimdilerde Kızılcık Şerbeti'nde 'Sönmez' karakteriyle izleyicilerinin karşısına çıkıyor.
SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMIYLA İLGİ TOPLADI!
'Çocuklar Duymasın'da oynayan Ayşecan Tatari'nin de annesi olan Uzuntağan, bugün sosyal medya paylaşımıyla dikkat çekti.
İŞTE O PAYLAŞIM!
Torunuyla eğlenceli anları paylaşan ünlü oyuncuya beğeni yağdı. İşte Aliye Uzunatağan'ın o paylaşımı!